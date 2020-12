Hamburger Golferin Esther Henseleit auf Platz 19 in Spanien

Hamburg. Die Hamburger Profigolferin Esther Henseleit hat die Saison auf der Ladies European Tour (LET) mit einem geteilten 19. Platz bei den Open de España in Malaga beendet. Die 21-Jährige vom Golfclub Falkenstein hatte nach vier Runden bei dem mit 600 000 Euro dotierten Turnier in Spanien 289 Schläge auf ihrem Konto.

Das Turnier auf dem Südkurs des Real Club de Golf Guadalmina gewann die Dänin Emily Kristine Pedersen (273) vor den Spanierinnen Nuria Iturroiz (277) und Ana Pelaez (281).