Senat berät über neue Corona-Verordnung

Hamburg. Unmittelbar vor Beginn der Adventszeit berät der Hamburger Senat heute über eine Verschärfung der Corona-Eindämmungsverordnung. Thema der geplanten Sondersitzung sind die Beschlüsse, die die Ministerpräsidenten der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Mittwoch gefasst haben. Demnach soll der Teil-Lockdown vorerst bis zum 20. Dezember verlängert werden. Bei privaten Zusammenkünften werden künftig nur noch maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammenkommen dürfen. Ausgenommen seien Kinder bis 14 Jahre.

Über Weihnachten soll diese Regelung gelockert werden. Vom 23. Dezember bis zum 1. Januar seien bei privaten Zusammenkünften bis zu zehn Menschen zulässig, hatte Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) am Mittwoch erklärt. Der Senat muss auch über Beschränkungen für Silvester entscheiden. Das private Feuerwerk soll an besonders belebten Orten wie dem Jungfernstieg oder den St.-Pauli-Landungsbrücken verboten werden. Die Beschlüsse sollen am Nachmittag auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden.