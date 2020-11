Hamburger Feuerwehr befreit in Gartentor eingeklemmtes Reh

Hamburg. Es konnte weder vor noch zurück: Die Hamburger Feuerwehr hat ein Reh befreit, das mit bis zur Mitte seines Körpers in einem massiven Stahl-Gartentor steckengeblieben war. Die Bewohnerin des Hauses hatte das verängstigte Tier am Morgen bemerkt und die Feuerwehr alarmiert, wie ein Sprecher am Donnerstag in Hamburg sagte.

Mit einem hydraulischen Spreizer konnte das Reh aus seiner misslichen Lage befreit werden. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Fuhlsbüttel nutzten das Gerät, um die Streben des Gartentores auseinanderzudrücken. Das offensichtlich unverletzte Tier habe daraufhin befreit werden können und durfte direkt im Anschluss wieder in die Freiheit springen.