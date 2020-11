Flammen in Hamburger Wohnhaus: Feuerwehr entdeckt Leiche

Hamburg. Bei einem Brand in einem fünfstöckigen Mehrfamilienhaus in Hamburg-Eilbek hat die Feuerwehr am Donnerstag eine männliche Leiche gefunden. Der Körper mit starken Verletzungen sei in der Wohnung im Erdgeschoss entdeckt worden, teilte die Feuerwehr mit. Aus noch ungeklärter Ursache brannte den Angaben zufolge Mobiliar im Wohnzimmer. Die Flammen hätten aber schnell gelöscht werden können. 24 Kräfte der Feuerwehr waren im Einsatz.