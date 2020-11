Dutzende Fahrräder in Garage sichergestellt

St. Peter-Ording. Ein Mann von der Halbinsel Eiderstedt hat mutmaßlich einen schwungvollen illegalen Handel mit Fahrrädern betrieben. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatten Beamte in St. Peter-Ording in mehreren Garagen insgesamt 41 Räder gefunden, die zumindest teilweise gestohlen wurden. Die Polizei hatte einen Zeugenhinweis bekommen. Acht Räder seien bereits Diebstählen zugeordnet worden. Der Garagennutzer, ein 74-Jähriger, sei schon wegen ähnlicher Vorfälle in Erscheinung getreten, hieß es. Der Mann müsse sich nun erneut wegen gewerbsmäßiger Hehlerei verantworten.