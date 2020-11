Eventverband begrüßt weitere Hilfen

Hamburg. Der deutsche Eventverband hat mit Blick auf den bis 20. Dezember ausgedehnten Betriebsschließungen die Verlängerung der Novemberhilfen begrüßt. "Wir freuen uns natürlich über die finanzielle Unterstützung, die auch vielen hilft", sagte Vorstandsmitglied und Sprecherin Tanja Voßwinkel-Fischer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Allerdings seien viele der in der Kultur- und Veranstaltungsbranche tätigen Menschen wieder nicht antragsberechtigt.

Um überhaupt antragsberechtigt zu sein, müssten die Unternehmen einen Umsatzrückgang von mindestens 80 Prozent in coronabedingt untersagten Bereichen nachweisen. "Das große Problem ist, dass noch immer ein Unterschied zwischen freizeit- und wirtschaftsbezogenen Events gemacht wird. 88 Prozent aller Umsätze werden mit wirtschaftsbezogenen Events gemacht." Die Aufträge blieben aber dennoch aus, weil beispielsweise auch Messen, Kongresse und Tagungen abgesagt werden.

Der Eventverband mit Sitz in Hamburg fürchtet zudem einen Fachkräftemangel in der Branche. Ob Messebauer, Veranstaltungstechniker, Künstler, Musiker, Schauspieler, Dekorateur oder Caterer - viele von ihnen würden notgedrungen mittlerweile Arbeit in anderen Branchen suchen. "Viele wandern ab und werden vielleicht gar nicht mehr zurückkommen in die Veranstaltungsbranche." Ein weiteres Problem sei auch, dass derzeit keine Ausbildung stattfinden könne.

Der Verband hofft nun darauf, dass die Politik der Branche eine Perspektive gibt - durch langfristig geplante Hilfen. Zudem müssen künftige, professionell geplante Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen auch gefördert werden. "Das können wir alleine nicht schaffen. Das muss weiterhin mitfinanziert werden, damit ein Neustart gelingen kann", so Voßwinkel-Fischer weiter.

Die Eventbranche ist besonders stark von den Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie betroffen, weil Konzerte, Aufführungen und Großveranstaltungen aller Art kaum stattfinden konnten und nun bis 20. Dezember verboten bleiben. Die Branche beschäftigt bundesweit rund 1,5 Millionen Menschen.