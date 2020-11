Österreicher Prietzel als Beach-Bundestrainer nach Hamburg

Hamburg. Der Österreicher Alexander Prietzel wechselt als Beach-Volleyball-Bundestrainer zum Bundesstützpunkt nach Hamburg. Nach Angaben des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) vom Donnerstag wird er vom 1. Januar an die Teams Svenja Müller/Cinja Tillmann und Lukas Pfretzschner/Robin Sowa betreuen. Der 32-Jährige arbeitete seit 2018 als Trainer am Nachwuchsstützpunkt in Stuttgart.

Laut dem DVV ist das Team in Hamburg unter der Leitung vom "Head of Beach-Volleyball" Jürgen Wagner und Bundesstützpunktleiter Bernd Schlesinger komplett. Prietzel arbeitet in der Hansestadt mit den Chef-Bundestrainern Martin Olejňák und Imornefe Bowes sowie Eric Koreng, Helke Claasen und Fabian Tobias zusammen.