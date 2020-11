Briefmarke erinnert an Willy Brandts Kniefall vor 50 Jahren

Lübeck. Mit einer Briefmarke erinnert die Deutsche Post an den historischen Kniefall des damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt vor dem Denkmal für den Warschauer Ghetto-Aufstand am 7. Dezember 1970. Die Marke hat einen Portowert von 110 Cent und ist vom 3. Dezember an in allen Postfilialen erhältlich, teilte die Deutsche Post DHL Group am Donnerstag mit.

Am Erstausgabetag werde es unter anderem in Kooperation mit dem Willy-Brandt-Haus Lübeck im Kontorhaus außerdem einen Sonderstempel geben, der neben dem Kniefall auch Brandts "Neue Ostpolitik" thematisiere, heißt es in der Mitteilung weiter. Der Sonderstempel ist in der Zeit zwischen 11.00 und 18.00 Uhr erhältlich. Für seine Bemühungen um die deutsch-polnische Aussöhnung nach den Nazi-Verbrechen und den innereuropäischen Versöhnungsprozess wurde der SPD-Politiker 1971 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.