Unbekannter schießt auf Mehrfamilienhaus in Hamburg

Hamburg. Ein Unbekannter hat auf das Fenster eines Mehrfamilienhauses an der Sternschanze in Hamburg geschossen. Nach ersten Erkenntnissen hörte die 64 Jahre alte Bewohnerin den Schuss am späten Dienstagabend und fand kurz darauf das Projektil auf dem Fußboden, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatte die Kugel den Rahmen des Wohnzimmerfensters durchschlagen. Verletzte habe es nicht gegeben.

Vor dem Haus fand die Polizei später eigenen Angaben zufolge eine Patronenhülse. Obwohl die Beamten mit mehr als einem Dutzend Streifenwagen nach dem Schützen suchten, blieben sie zunächst erfolglos.