Feuerwehrschule startet "Ausbildungsbetrieb light"

Harrislee/Kiel. Die Landesfeuerwehrschule in Harrislee bei Flensburg hat am Montag einen "Ausbildungsbetrieb light" aufgenommen. Unter strengen Corona-Regeln sollen bis Jahresende für die Freiwilligen Feuerwehren und den Katastrophenschutz vier Gruppenführer-Lehrgänge und ein Lehrgang "Operativ-taktische Führung" veranstaltet werden, teilte der Landesfeuerwehrverband am Montag mit. Das jetzige Angebot sei in enger Abstimmung zwischen Innenministerium und Landesfeuerwehrverband erstellt worden. Die Einrichtung, die im Wesentlichen für die Führungsausbildung der Wehren zuständig ist, hatte den Lehrgangsbetrieb mit Beginn des zweiten Teil-Lockdowns erneut komplett eingestellt.

Zudem ist in der Woche vor Weihnachten ein Lehrgang "Leiten einer Feuerwehr" für angehende Wehrführungen geplant - erstmals testweise als reiner Online-Lehrgang. "Diese Form der Ausbildung ist ein Versuch, aus dem wir für bestimmte Lehrgänge im Jahr 2021 unsere Erfahrungen einbringen wollen", sagte der Leiter der Landesfeuerwehrschule, Jan-Rasmus Hansen. Allerdings können Online-Lehrgänge den Angaben zufolge nicht alle Ausbildungsinhalte abdecken: Viele handwerkliche Tätigkeiten im Feuerwehrdienst ließen sich nur am Gerät effektiv üben.