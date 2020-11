Minister Garg informiert über geplante Impfzentren

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung berät am Dienstag über die geplanten Corona-Impfzentren im Norden. Am heutigen Nachmittag (14.00 Uhr) will Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) die Öffentlichkeit über den Stand der Vorbereitungen informieren. Nach den Worten von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) werden bis Mitte Dezember Corona-Impfzentren in allen Kreisen und kreisfreien Städten einsatzbereit sein. "Ob ein Impfstoff im Dezember schon zur Verfügung steht, wissen wir nicht. Klar ist: Die Massenimpfung darf nicht an fehlenden Räumen scheitern", sagte Günther dem "Spiegel".