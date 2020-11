Auto prallt bei Dassendorf gegen Baum: Fahrer stirbt

Dassendorf. Ein Autofahrer ist auf der B 207 bei Dassendorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt und gestorben. Er kam am Sonntagmorgen aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 37-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.