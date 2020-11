Hamburg. Heftige Einbußen, aber weniger als zuletzt erwartet - das ist das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung für Hamburg. Im Vergleich zur letzten Prognose vom September rechnet Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) für dieses Jahr mit rund 333 Millionen Euro höheren Einnahmen. Bedingt sei dies auch durch einmalige Bundeshilfen, sagte er am Dienstag nach einer Senatssitzung.

Im Vergleich mit der letzten Steuerschätzung aus Vor-Corona-Zeiten sei bis 2024 aber mit insgesamt 4,5 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen zu rechnen. Finanzpolitisch werde Corona die Hansestadt noch sehr lange beschäftigen, warnte der Finanzsenator. Wegen der leicht verbesserten Einnahmeerwartung für 2020 falle die Aufnahme sogenannter Konjunkturkredite allerdings geringer aus.

Bis 2024 müsse jedoch davon ausgegangen werden, "dass rund 5,1 Milliarden Euro auch an konjunkturbedingten Krediten notwendig sind", sagte Dressel. Hinzu kämen drei Milliarden Euro an Notkrediten bis 2022, die bereits beschlossen seien. Die Tilgung beginne ab 2025 über 20 Jahre. "Das bedeutet 150 Millionen Euro Tilgungsbeitrag jedes Jahr, was für die Haushaltsplanung auch in den Folgejahren auf jeden Fall ein anspruchsvoller Weg sein wird", sagte Dressel. Das Vor-Krisen-Niveau bei den Steuereinnahmen werde erst 2023/2024 wieder erreicht.

"Noch nie in der Geschichte der Stadt Hamburg ist der Haushalt so dermaßen eingebrochen", warnte Lorenz Palte vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Der Senat sollte jetzt nur noch in ausgewählte Infrastrukturprojekte investieren - statt das Geld mit der Gießkanne zu verteilen.

Die Hamburger Wirtschaft ist Dressel zufolge wegen ihrer Struktur besonders von der Pandemie betroffen. "Der Einschnitt ist tiefgreifender, stärker und gravierender", sagte er. Grund dafür sei unter anderem die hohe Dichte an dienstleistungsorientierten Unternehmen. Dadurch werde sich die Wirtschaft in der Hansestadt im Vergleich mit ganz Deutschland auch erst leicht verzögert von der Krise erholen.

Viele Unternehmen und Beschäftigte seien stark von der Krise getroffen, betonte der haushaltspolitische Sprecher der CDU-Fraktion Thilo Kleibauer. "Dadurch wird der Haushaltsspielraum in den kommenden Jahren sehr begrenzt sein."

Massive Kürzungen forderte hingegen die Alternative für Deutschland. "Investitionen müssen mehr denn je mit Augenmaß erfolgen", sagte ihr haushaltspolitischer Sprecher Thomas Reich.