Gerüstbaufirma soll Sozialversicherungen betrogen haben

Lübeck. Mehr als 500 Zollbeamte haben am Dienstag zeitgleich Geschäftsräume einer Gerüstbaufirma in mehreren Bundesländern durchsucht. Ein 38 Jahre alter Geschäftsführer des Unternehmens werde verdächtigt, gemeinsam mit weiteren Beschuldigten seit August 2016 in erheblichem Umfang Sozialabgaben vorenthalten zu haben, teilten die Staatsanwaltschaft Lübeck und das Hauptzollamt Itzehoe (Kreis Steinburg) am Dienstag mit. Dadurch sei den Sozialversicherungen nach bisherigem Stand ein Schaden von rund 300 000 Euro entstanden.

Außerdem sollen die Beschuldigten gewerbsmäßig ausländische Arbeitskräfte in die Bundesrepublik eingeschleust und die Sozialkassen der Bauwirtschaft betrogen haben. Gegen die Beschuldigten werde seit längerer Zeit ermittelt, heißt es in der Pressemitteilung.

Durchsucht wurden den Angaben zufolge Objekte in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Berlin. Insgesamt wurden rund 50 Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Dabei wurden umfangreiche Beweise und Vermögenswerte sichergestellt. Es hätten auch bereits erste Vernehmungen von Beschuldigten und Zeugen stattgefunden, heißt es in der Mitteilung. Weitere Angaben machten die Behörden wegen der noch laufenden Ermittlungen nicht.