Feuer zerstört Geschäft für Heimtierbedarf in Stockelsdorf

Stockelsdorf. Ein Feuer hat in der Nacht zu Sonntag ein Geschäft für Heimtierbedarf in Stockelsdorf (Kreis Ostholstein) zerstört. Der Brand war gegen 2.30 Uhr aus zunächst ungeklärter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag mitteilte. Demnach stand das Gebäude in Flammen und ein Teil des Dachstuhls war bereits durchgebrannt, als die Feuerwehr eintraf.

Insgesamt seien rund 150 Einsatzkräfte für die Löscharbeiten vor Ort gewesen. Sie verhinderten den Angaben zufolge auch ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude und eine nahe gelegene Tankstelle. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unklar. Da es zu einer starken Rauchentwicklung kam, wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.