Die in Fahrtrichtung Norden gesperrte Autobahn A7 kurz vor dem Lärmschutztunnel in Hamburg-Stellingen.

Der Ausbau der A7 kommt in Hamburg planmäßig voran. Der Stellinger Lärmschutzdeckel steht vor der kompletten Inbetriebnahme, südlich des Elbtunnels beginnt eine neue Phase der Bauarbeiten. In den kommenden Nächten müssen Autofahrer allerdings Umwege in Kauf nehmen.