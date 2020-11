Hamburg. Auch am Wochenende hat die Hamburger Polizei in größerem Umfang die Einhaltung der Corona-Regeln überwacht. Während auf dem Kiez im Schanzenviertel, Altona und Harburg sowie in anderen Bereichen der Stadt bei Kontrollen festgestellt wurde, dass die Regeln weitgehend eingehalten werden, fielen sogenannte Kulturvereine als eklatante Regelbrecher auf.

Am Reinstorfweg in Wilhelmsburg machte sich der dortige Kulturverein durch einen auffallend großen Besucherverkehr verdächtig. Als die Polizei an der Tür klopfte, wurde den Beamten erst nach mehreren Minuten geöffnet. In den Räumen wurden sechs weitere Personen angetroffen.

Drei Personen versteckten sich im Keller

An der Hovestraße auf der Peute fiel ebenfalls ein „Kulturverein“ auf, weil mehrere Autos vor der Tür in dem Industriegebiet geparkt waren. Auch hier öffnete der Betreiber erst nach längerem Klopfen. Er behauptete, allein in den Räumen zu sein. Getränke auf den Tischen ließen die Beamten an seiner Aussage zweifeln. Bei der Durchsuchung des Vereins stießen sie auf drei Personen, die sich im Keller versteckten.

Erst am vergangenen Wochenende war die Polizei wegen des Verstoßes gegen die Corona-Regeln in demselben „Kulturverein“ gewesen. Der Betreiber hatte damals den Beamten gegenüber angekündigt, dass er auch in Zukunft verbotswidrig öffnen werde.

In der Innenstadt erwies sich der Jungfernstieg als ein Brennpunkt. Dort hatten sich am Wochenende in der Spitze bis zu 300 Personen, hauptsächlich Jugendliche und Heranwachsende, versammelt. Während die Maskenpflicht weitgehend eingehalten wurde, kam es zu zahlreichen Verstößen gegen die Abstandsregeln.

