Hamburg. Unter dem Motto "Gegen Respektlosigkeit gegenüber unserem Propheten Muhammad“ fand am Freitagnachmittag in der Hamburger Innenstadt eine Demonstration statt, zu der auch mutmaßliche Islamisten aufgerufen hatten. Bereits im Vorfeld der Veranstaltung gab es harsche Kritik an der Demo, hinter der laut Verfassungsschutz auch das Hamburger Al-Azhari-Institut steckt.

Nach Informationen der CDU richtet sich der Demonstrationsaufruf ausdrücklich auch gegen die französische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“. Mitarbeiter des Magazins waren nach Veröffentlichung der Mohammed-Karikaturen in Paris Opfer eines terroristischen Anschlags geworden. Es gab zwölf Tote.

Streit um die Mohammed-Karikaturen und die französische Satirezeitschrift „Charlie Hebdo“: Demonstration von mutmaßlichen Islamisten in Hamburg. Ein Polizist vor den Karikaturen.

Foto: Michael Arning

Islamisten-Demo: Polizei sperrt Straßen

Die Teilnehmer der Islamisten-Demo trafen sich um 14.30 Uhr am Steindamm. Gegendemonstranten kamen auf der Mönckebergstraße zusammen. Die Lage blieb laut der Polizei ruhig, wenngleich die Stimmung zum Start aufgeheizt war.

Als der Demozug die Saturn-Filiale an der Mönckebergstraße erreichte, kam es schließlich zu einem brenzligen Moment. Denn hier marschierten die 140 Islamisten (Polizeiangabe) an den 75 Gegendemonstranten vorbei. Bis auf den Austausch lauter Wortgefechte blieb es aber friedlich.

Um die Lage im Griff zu halten, sperrte die Polizei zwischen 15 Uhr und 16.40 Uhr einige Straßen in der Nähe des Hauptbahnhofs: den Kreuzweg, die Adenauerallee und den Steintordamm.

#VerkehrHH

Zum Schutz einer Versammlung kommt es in Kürze zu Straßensperrungen im Bereich Hauptbahnhof (Kreuzweg, Adenauerallee, Steintordamm).

Wir empfehlen, den Bereich mit KFZ zu umfahren. — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) November 20, 2020

Islamisten-Demo in Hamburg – Grote macht Akteuren Ansage

Zu Beginn der Demonstration hatte sich Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) via Twitter zu Wort gemeldet. "Wenn Islamisten Toleranz einfordern, fällt Rechtsstaatlichkeit schwer", schrieb Grote. Doch Unerträglichkeit sei nach dem Grundgesetz kein Untersagungsgrund für eine Versammlung. "Umso bestärkter fühlen wir uns, den Kampf gegen Islamismus konsequent fortzusetzen!" Grote kündigte an: "Wir behalten die Akteure im Fokus!"

Eine Demo "aus Liebe zu unserem Propheten"? Islamisten demonstrierten am Freitag in der Hamburger City.

Foto: Michael Arning

Auch Cansu Özdemir, die Fraktionsvorsitzende der Linken-Bürgerschaftsfraktion, fand deutliche Worte. "Wer an islamistischen Demonstrationen teilnimmt, kann uns nicht weismachen, er sei gegen den Terror", sagte sie am Freitag. "Sie verhöhnen den ermordeten Lehrer Samuel Paty und begrüßen in den Sozialen Medien die Terroranschläge." Es sei unerträglich, dass diese Leute erneut auf die Straße gingen, um ihre menschenfeindlichen Ansichten zu verbreiten. Özdemir: "Und es ist höchste Zeit, auch in Hamburg die Strukturen der Islamisten zu zerschlagen."

Lesen Sie auch:

Schon am Donnerstag hatten die Hamburger CDU und die AfD ein Verbot der Demo gefordert, und auch SPD und Grüne hatten die Veranstaltung massiv kritisiert. „Ein wehrhafter Staat darf nicht zulassen, dass radikale Islamisten nach den grausamen Terroranschlägen von Paris, Nizza und Wien auf Hamburgs Straßen ungehindert für die Abschaffung von Presse- und Meinungsfreiheit demonstrieren“, so der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph de Vries.