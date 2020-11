Herbstdeichschauen abgeschlossen: Deiche sind wehrhaft

Nordstrand. Schleswig-Holsteins Nordseeküste ist gut für die kommende Sturmsaison gerüstet. Die Landesschutzdeiche an der Nordseeküste und der Elbe seien in einem guten und wehrhaften Zustand, sagte die Direktorin des Landesbetrieb für Küstenschutz (LKN) Birgit Matelski am Freitag zum Abschluss der 13. Herbstdeichschauen. Insgesamt inspizierte der LKN vom 7. Oktober bis zum 19. November 360 Kilometer Deiche zwischen Wedel bei Hamburg und der dänischen Grenze sowie auf den Nordseeinseln.

Deichschauen gibt es in der Regel jährlich im Frühjahr an Nord- und Ostseeküste, bei den Landesschutzdeichen an der Nordseeküste und Elbe zusätzlich noch einmal im Herbst. Insgesamt schützen etwa 430 Kilometer Landesschutzdeiche mehr als 95 Prozent der überflutungsgefährdeten Küstenniederungen. Diese nehmen insgesamt rund 3950 Quadratkilometer Landesfläche ein.