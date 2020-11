St. Pauli-Coach Schultz fordert "Feuer und Leidenschaft"

Hamburg. Nach dem Abrutschen auf den vorletzten Platz der 2. Fußball-Bundesliga fordert Trainer Timo Schultz von den Spielern des FC St. Pauli im Gastspiel beim SC Paderborn (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) Wiedergutmachung. "Die spielen mit Feuer und Leidenschaft. Das sind zwei Attribute, die auch uns ausgezeichnet haben", sagte der 43-Jährige am Donnerstag in Hamburg. "Es würde mich freuen, wenn es hin und her geht und beide Mannschaften mit offenem Visier und viel Feuer und Leidenschaft spielen."

Abgesehen von seinen Langzeitverletzten kann Schultz personell aus dem Vollen schöpfen. Und er glaubt, die Punktspiel-Pause gut genutzt zu haben. "Wir hatten das Bremen-Spiel und zwei gute Trainingswochen", urteilte er. Das Testspiel gegen den Bundesligisten Werder Bremen gewannen die Kiezkicker mit 4:2.

Im Ligabetrieb hingegen sind die Hamburger seit fünf Spielen sieglos und stehen mit sieben Punkten auf Tabellenplatz 17. Besser lief es zuletzt beim SCP, der seit fünf Partien unbesiegt und mit elf Punkten Tabellenfünfter ist. Schultz spricht voller Respekt über den Bundesliga-Absteiger: "Das ist eine gute Mannschaft mit extrem viel Tempo in der vorderen Linie. Sie sind auch in der Luft gut. Das ist eine Mannschaft, mit der in diesem Jahr zu rechnen ist."