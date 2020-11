Weniger Chemie-Azubis im Norden: Auto-Umbruch ein Grund

Hannover. Die Zahl der Lehrlinge in der Chemie- und Pharmabranche in Norddeutschland ist im laufenden Ausbildungsjahr zurückgegangen. Nach Angaben der IG BCE sank sie verglichen mit dem vergangenen Jahr um 128 auf 857. Der Wandel vieler klassischer Jobs bei Autozulieferern sei ein wesentlicher Grund, wie die Gewerkschaft am Donnerstag in Hannover zusammen mit dem Verband Chemie Nord mitteilte. "Dieser dramatische Veränderungsprozess wird dazu führen, dass wir mit weniger Personal auskommen werden", erklärte der Hauptgeschäftsführer der Chemie-Arbeitgeber, Jochen Wilkens.

Auch das Angebot an Ausbildungsplätzen in den Unternehmen nahm zuletzt ab, mit 942 freien Lehrstellen gab es "deutlich weniger als 2019". 85 Stellen blieben unbesetzt. Man brauche "weitere Aktivitäten, um ein Absinken der Ausbildungszahlen zu vermeiden".

Allerdings machten die Corona-Beschränkungen gemeinsame Aktionen mit Schulen oder Ausbildungsmessen derzeit extrem schwierig. Einige Betriebe wichen daher auf Social-Media-Kanäle aus. Zum Landesbezirk Nord der IG BCE gehören neben Niedersachsen und Bremen auch Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die Region Ibbenbüren im nördlichen NRW.