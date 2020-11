Wohnungsunternehmen: Hamburg bricht Bundesrecht

Hamburg. Der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) wirft der Hamburger Umweltbehörde vor, Bundesrecht brechen zu wollen. Die erarbeitete Verordnung zur Umsetzung des Hamburger Klimaschutzgesetzes sei nach Auffassung der am Gemeinwohl orientierten Vermieter nicht mit Bundesrecht vereinbar, kritisierte VNW-Direktor Andreas Breitner am Donnerstag in Hamburg. "Die Pläne der Umweltbehörde laufen dem Gebäudeenergiegesetz des Bundes zuwider." Die Wohnungsunternehmen würden zudem dabei behindert, die sinnvollsten und effizientesten Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Bezahlbares Wohnen in Hamburg werde so gefährdet.

Breitner kritisierte die Vorgabe, nach der Wohnungsunternehmen von 2023 an auf Dächern von Neubauten grundsätzlich Photovoltaikanlagen installieren müssen - "und zwar unabhängig davon, ob das im Quartier sinnvoll ist oder es andere, effizientere und kostengünstigere Klimaschutzmaßnahmen gibt". So eine Einschränkung habe der Bund vermieden, um mehr Spielraum für Innovationen zu ermöglichen.

Hamburgs städtischer Wohnungskonzern Saga habe in einer Studie herausgearbeitet, "dass es beim Klimaschutz sinnvoll(er) ist, das gesamte Quartier und verschiedene Möglichkeiten zum Klimaschutz in den Blick zu nehmen". Dazu gehörten Photovoltaikanlagen und das Dämmen von Gebäuden genauso wie eine dezentrale und regenerative Erzeugung von Energie, Fernwärme oder der Einbau moderner Heizungs- und Warmwasseraufbereitungsanlagen.

Breitner betonte, die sozial orientierte Wohnungswirtschaft stehe zu 100 Prozent hinter dem Ziel des Senats, die Stadt bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. "Wir sagen aber auch: die Mehrheit der Hamburgerinnen und Hamburger wird das nur unterstützen, wenn wir ihnen die Sorge vor der Unbezahlbarkeit ihrer Wohnung nehmen. Das bezahlbare Wohnen ist für die meisten Menschen in dieser Stadt das Thema, das ihnen auf den Nägeln brennt."

Die wohnungswirtschaftlichen Verbände - der BFW Landesverband Nord, der Grundeigentümer-Verband Hamburg, der IVD Nord sowie der VNW - übermittelten zu Beginn der Woche dem Senat ihre gemeinsame Stellungnahme zum Entwurf der Verordnung der Umweltbehörde .