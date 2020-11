Umweltverbände: Bei Schlickdeponie vor Scharhörn mitreden

Hamburg. Bei der Planung zur Ablagerungsstätte für Hafenschlick am Rande des Nationalparks Hamburgisches Wattenmeer fordern mehrere Umweltverbände Mitspracherecht. Sie seien entsetzt über die Pläne von Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) und der Hamburg Port Authority (HPA), im Alleingang eine Schlickdeponie vor der Insel Scharhörn einzurichten, wie das Aktionsbündnis "Lebendige Tideelbe" am Donnerstag mitteilte. Zusammengeschlossen in dem Bündnis sind der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und der World Wide Fund For Nature (WWF).

Das Wattenmeer dürfe nicht zum Mülleimer der Hafenwirtschaft werden, forderte das Aktionsbündnis. Weitere Untersuchungen sollen demnach zeigen, ob beispielsweise vergiftete Schlickbestandteile die Lebensräume des Wattenmeeres bedrohen.

Die HPA sei auf Schlickdeponien angewiesen, um die zulässige Fahrrinnentiefe in der Elbe zu gewährleisten, sagte Manfred Braasch, Geschäftsführer vom BUND Hamburg. Zwischen sieben und elf Millionen Kubikmeter Schlick werden laut Wirtschaftsbehörde jährlich dafür in Hamburg weggebaggert. "Das bedeutet Dauerstress für das Ökosystem", kritisierte Braasch. Für die Elbvertiefung müssen laut Wirtschaftsbehörde zusätzlich rund 40 Millionen Kubikmeter Schlick bewegt werden. Das verschärfe die Suche nach einer Deponie, sagte Braasch.