Kiel. Landtag und Regierung in Schleswig-Holstein sind erleichtert über die vom Bund angekündigten erhöhten Hilfen für Betriebe, die im Teil-Lockdown infolge von Schließungen erhebliche Umsatzeinbußen erleiden. Dies machte eine Parlamentsdebatte am Donnerstag deutlich. Zugleich wurde Kritik am Bund laut, weil dieser erst auf massiven Druck auch aus Kiel seine Ursprungspläne nachgebessert habe.

Die Debatte offenbarte auch Differenzen zwischen den Koalitionspartnern FDP und Grüne. "Wer jetzt die Wirtschaft mit Forderungen nach strukturellen Veränderungen überfordert, der lähmt den Erholungsprozess", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Es müsse alles versucht werden, die Wirtschaft zu modernisieren und den Strukturwandel auch zu beschleunigen. Aber die Hilfeleistungen müssten allen zugutekommen.

Der Grüne Joschka Knuth hielt dagegen: Die Corona-Krise dürfe keine Ausrede sein, die dringend notwendige Transformation der Wirtschaft aufzuhalten. "Wir brauchen auf dem Weg aus der Krise Investitionen in Innovation, Digitalisierung und zielgerichtete Maßnahmen, um unsere Wirtschaft zukunftsfähig und damit erfolgreich aufzustellen", sagte Knuth. Als Beispiele hob er Energiewende, Klimaschutz und Digitalisierung hervor.

Buchholz schlug vor, auf alle Lebensmittel in Handel und Gastronomie den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent zu erheben. "Wir sollten jedenfalls darüber nachdenken, in diesen Zeiten auch solche Vereinfachungen zu überlegen", sagte er unter Hinweis auf die geltenden verschiedenen Steuersätze. Damit könnte den in der Pandemie leidenden Betrieben geholfen werden. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) sei nicht seiner Auffassung. Aber: "Bei solchen Vorschlägen darf es auch Unterschiede geben".

Buchholz und die Fraktionen zeigten sich erleichtert, dass der Bund bei den sogenannten Novemberhilfen für Unternehmen, die mittelbar von den Betriebsschließungen im Teil-Lockdown mit herben Umsatzverlusten betroffen sind, inzwischen nachgelegt hat. Buchholz dankte ausdrücklich dem Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU) und der SPD-Landesvorsitzenden Serpil Midyatli für deren Einsatz auf Bundesebene. Mit viel Druck sei es gelungen, diese Unternehmen stärker als zunächst vorgesehen in die Hilfen einzubeziehen.

Die Landesregierung hatte sich vehement für Nachbesserungen eingesetzt. Das Land hatte seine Zustimmung zum Teil-Lockdown samt Schließung von Gaststätten und Hotels für Touristen auch mit der Zusage des Bundes begründet, dass direkt und auch mittelbar betroffene Unternehmen zu einem erheblichen Teil für Verluste entschädigt werden. Diese Zusage sah das Land zunächst nicht erfüllt.

Inzwischen hat die Bundesregierung reagiert. So soll die sogenannte Überbrückungshilfe III nicht mehr, wie von Jamaika als "nicht realitätsfest" kritisiert, bei 50 000 Euro im Monat gedeckelt werden. Nun sind bis zu 200 000 Euro vorgesehen. Solo-Selbstständige sollen einmalig bis zu 5000 Euro als Betriebskostenpauschale bekommen, was im Landtag als zu niedrig kritisiert wurde.

Buchholz zufolge werden zur Abarbeitung der Hilfsanträge mehr als 130 Mitarbeiter aus mehreren Ministerien zusammengezogen. Damit werde andere Arbeit liegenbleiben. Im Blick auf Entscheidungen über weitere Corona-Maßnahmen in der nächsten Woche sagte der Minister, wer an Betriebsschließungen festhalte, müsse auch die Entschädigungen fortschreiben. CDU-Fraktionschef Tobias Koch wertete die Nachbesserungen des Bundes als großen Verhandlungserfolg für die Landesregierung.

Der Erfolg habe auch hier viele Väter und Mütter, meinte die SPD-Landesvorsitzende Serpil Midyatli. Ob die 5000 Euro für Soloselbstständige ausreichen werden, sei auch für sie offen. Wenn die Landesregierung mehr machen wolle, um den Betroffenen zu helfen, stehe die SPD dazu bereit. "Unser Zusammenhalt trägt uns durch die Krise", sagte Midyatli im Blick auf das Land.

"Wir arbeiten zusammen, egal ob wir in Regierungsverantwortung sind oder als Opposition hier sind", sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms. "Das, finde ich, ist sehr besonders für Schleswig-Holstein - das gibt es nicht überall."

Jörg Nobis von der AfD kritisierte, die Hilfen für Betriebe könnten noch nicht einmal beantragt werden. Die Novemberhilfen seien schon jetzt ein Desaster. Wenn sie nicht binnen weniger Tage kämen, sei für viele Betriebe Feierabend.