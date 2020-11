Lebenslange Freiheitsstrafe für Mord an Rentner

Hamburg. Im Prozess um den Mord an einem 83-Jährigen in Hamburg-Wilhelmsburg hat das Landgericht einen Schneidermeister zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem werde die besondere Schwere der Schuld festgestellt, sagte die Vorsitzende Richterin am Donnerstag. Damit wäre eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren so gut wie ausgeschlossen. Es gebe keinerlei Zweifel, dass der 54-Jährige den alten Mann am 20. März dieses Jahres ermordet habe, um an in der Wohnung verstecktes Bargeld des Seniors zu gelangen, sagte die Richterin. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert, weil der Angeklagte aus Notwehr gehandelt habe. Der Schneidermeister unterbrach die Urteilsbegründung der Richterin mit dem Ausruf: "Ich möchte diese ganze Lügerei nicht hören." Nach einer kurzen Unterbrechung setzte die Richterin ihre Ausführungen fort.