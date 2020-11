Deutlich weniger Passanten in Innenstädten: IHK in Sorge

Kiel. Im Zuge des Teil-Lockdowns sind in zentralen Einkaufsstraßen schleswig-holsteinischer Städte deutlich weniger Menschen unterwegs. "Wir sind mittendrin im Vorweihnachtsgeschäft und die Menschen meiden die Stadtzentren" erklärte am Mittwoch der Hauptgeschäftsführer der IHK Schleswig-Holstein, Björn Ipsen. Die Frequenzen in den Innenstädten seien teilweise um ein Drittel eingebrochen.

Die IHK verwies auf entsprechende Messungen in den Wochen vom 19. bis 25. Oktober und vom 9. bis 15. November. Demnach gab es an der Zählstation Breite Straße in Lübeck einen Rückgang um 32,6 Prozent auf gut 85 400 Passanten. Am Holm in Flensburg betrug das Minus bei noch knapp 105 000 Passanten 26,6 Prozent und in der Kieler Holstenstraße (85 000) 23,1 Prozent.

"Allmählich muss uns angst und bange werden, wenn wir an unsere Innenstädte denken", sagte Ipsen. Die Politik müsse sich schnell um sie kümmern. Ansonsten drohten massive Schäden. Die Städte lebten von einem bunten Mix aus Handel, Gastronomie, Dienstleistungen und Freizeitangeboten. Die IHK frage sich, wer im Dezember noch in die Innenstädte fahren solle, wenn Theater, Cafés und Weihnachtsmärkte wahrscheinlich geschlossen bleiben müssen.

Mit den Frequenzeinbrüchen gingen Umsatzeinbrüche einher, die nicht durch die Novemberhilfe kompensiert würden, äußerte Ipsen. Dabei müssten viele Geschäfte, Cafés und Dienstleister noch immer den ersten Corona-Schock verkraften. Bei den nächsten Entscheidungen über Maßnahmen müsse nach dem regionalen Infektionsgeschehen differenziert werden. "Wir brauchen schnell nachvollziehbare Hotspot-Strategien", sagte Ipsen. Dazu gehörten ein belastbarer Kriterienkatalog und möglichst einheitliche Maßnahmen. Diese dürften nur dort verschärft werden, wo Inzidenzzahlen und andere objektive Kriterien wie die Intensivbettenbelegung dies tatsächlich erfordern.