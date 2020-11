Kiel. In der Kieler Jamaika-Koalition knirscht es wegen der Haltung der FDP zur Reform des Infektionsschutzgesetzes. Weil die Zustimmung der Liberalen fehlte, musste sich Schleswig-Holstein bei der Abstimmung am Mittwoch im Bundesrat enthalten. Die Fraktionsspitzen von CDU und Grünen kritisierten deshalb den Koalitionspartner. Dessen Spitzen verwiesen auf rechtliche und inhaltliche Mängel, die sie im Gesetz sehen, und auf die Bundesratsklausel: Diese besagt, dass sich das Land enthält, wenn ein Koalitionspartner einer Vorlage nicht zustimmen will.

Da dies jetzt der Fall war, zog Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) auch eine in der Länderkammer geplante Rede kurzfristig zurück. "Ich bedauere, dass wir uns heute im Bundesrat aufgrund des Vetos der FPD enthalten mussten", sagte Finanzministerin und Vize-Regierungschefin Monika Heinold von den Grünen. "Gut, dass andere die Kohlen aus dem Feuer geholt haben." Es werde diese gesetzliche Grundlage gebraucht, um Entscheidungen wie jetzt in der Corona-Pandemie rechtssicherer zu machen. "Das Gesetz sichert eine parlamentarische Beteiligung und eine verbindliche Befristung der Corona-Maßnahmen."

Die Neuregelungen im Infektionsschutzgesetz sollen genauere gesetzliche Vorgaben für weitreichende Corona-Beschränkungen der Länder schaffen. "Auch wir Grünen kritisieren die große Koalition dafür, dass sie dieses Gesetz durch Bundestag und Bundesrat gepeitscht hat", erklärte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben.

Auch die Grünen hätten an vielen Stellen noch Kritik. "Aber in Zeiten der Krise ist es noch notwendiger, Kompromisse einzugehen und sich gemeinsam denjenigen entgegenzustellen, die sich nicht an der Pandemiebekämpfung beteiligen." Ebenso brauche das Land für seine Maßnahmen Rechtssicherheit. Dem solle das Infektionsschutzgesetz dienen. "Aus meiner Sicht hätte deshalb das Landesinteresse vor Parteiinteresse gehen müssen." Die Grünen akzeptierten die Entscheidung der FDP. Richtig sei sie nicht.

"Ich hätte mir gewünscht, dass Schleswig-Holstein dem Infektionsschutzgesetz im Bundesrat zustimmt", sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. "Wir wären damit unserer Verantwortung gerecht geworden, eine möglichst rechtssichere, gesetzliche Grundlage für das staatliche Handeln zu schaffen." Sich in dem Bewusstsein zu enthalten, dass eine Mehrheit der Bundesländer trotzdem zustandekommt, sei zu einfach.

In dem Gesetz hätte man trotz vieler Nachbesserungen am Ursprungsentwurf vieles besser machen können, sagte Sozialminister und Vize-Regierungschef Heiner Garg (FDP). Von einer Kostenregelung im Gesetz hätten die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein angesichts des hiesigen Infektionsgeschehens gar nichts. Deshalb sei eine Enthaltung konsequent. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) machte Zweifel daran geltend, dass das Gesetz den Anforderungen genügt. Die FDP-Bundestagsfraktion habe einen besseren Entwurf vorgelegt. Auf die Frage nach dem Koalitionsfrieden verwies Buchholz auf die Bundesratsklausel im Koalitionsvertrag. Es sei ein ganz normaler Fall und passiere öfter, dass ein Partner einmal nicht zustimmt.

SPD-Fraktionschef Ralf Stegner kritisierte dagegen, das Vorgehen widerspreche den Interessen der Menschen in Schleswig-Holstein. "In der aktuellen Krisenzeit verbieten sich Extratouren in einer solchen Frage." Das gelte umso mehr angesichts der Demonstrationen von Corona-Leugnern gemeinsam mit Rechtsradikalen. "Leider hat die Autorität des Ministerpräsidenten nicht ausgereicht zu verhindern, dass heute ein billiges parteipolitisches Manöver zur Unzeit stattgefunden hat."

Redner von FDP, Grünen und Linkspartei kritisierten im Bundestag die Reform. Die geplanten Neuregelungen gäben den Regierungen keine Leitplanken vor, sondern stellten ihnen "einen Freifahrtschein" aus, sagte FDP-Fraktionschef Christian Lindner. Es sei eine demokratische Grundsatzfrage, dass niemals Regierungen über solche massiven Eingriffe in Grund- und Freiheitsrechte entscheiden dürften, sagte der parlamentarische Geschäftsführer der Linken, Jan Korte.

Ziel der Gesetzesänderung ist es vor allem, bislang per Verordnung erlassene Corona-Maßnahmen gesetzlich zu untermauern und konkret festzuschreiben.