Corona-Massentest an weiterer Hamburger Schule

Hamburg. Nach dem Corona-Massentest an der Ida-Ehre-Schule werden nun auch an der Schule auf der Veddel mehrere hundert Schüler und Lehrer getestet. Hintergrund seien mehrere bestätigte Infektionen in allen Klassenstufen, erklärte die Schulbehörde am Mittwoch. Zuerst hatte die "Hamburger Morgenpost" berichtet.

Die Schulleitung hatte die Schulbehörde darüber informiert, dass es nach den Herbstferien immer wieder bestätigte Fälle gegeben habe. Einen Ausbruch gab es demnach jedoch nicht. Insgesamt wurden 564 Personen für eine Reihentestung angemeldet, mit einem Ergebnis sei frühestens Ende der Woche zu rechnen.

Vorsorglich seien mehrere Klassen in den Distanzunterricht geschickt worden. Anders als bei der Ida-Ehre-Schule soll der Präsenzunterricht in den übrigen Klassen auch während der Wartezeit auf die Testergebnisse zunächst beibehalten werden.