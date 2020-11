Hamburg. In unserem Blog-Archiv finden Sie die wichtigsten Meldungen und Ereignisse zur Coronavirus-Krise in Norddeutschland aus den vergangenen Tagen und Wochen. Die aktuellen Entwicklungen zur Covid-19-Pandemie lesen Sie in diesem Corona-Newsblog.

Mittwoch, 18. November

Erster Corona-Fall in JVA Billwerder

In der Justizvollzugsanstalt Billwerder wurde am Mittwoch ein Insasse positiv auf Corona getestet. Dabei handle es sich seit Beginn der Corona-Krise um den ersten und einzigen Fall. 58 Gefangene würden nun getestet, berichtet Dennis Sulzmann, Sprecher der Justizbehörde. Mitarbeiter seien nicht betroffen.

„Der betroffene Insasse wurde im Infektionstransport in das Zentralkrankenhaus verlegt. Das weitere Vorgehen wird eng mit der leitenden Ärztin, der Pandemiekommission und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Wir ermitteln nun Kontaktpersonen bei Insassen und Bediensteten.“ Für die Mitarbeiter der betroffenen Station seien FFP2-Masken ausgegeben worden. Die Lage sei „gut unter Kontrolle“, sagt Sulzmann​.

Melanie Leonhard: Noch keine Entwarnung

Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard hat davor gewarnt, die leicht zurückgehenden Neuinfektionen als belastbare Entwarnung anzusehen. „Die Anzahl Krankenhaus-Patienten dürfte wahrscheinlich sogar noch steigen, weil schwere Verläufe nicht unmittelbar nach einer Infektion auftreten, sondern erst etliche Tage später“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Für die kommenden Wochen werden wir gut beraten sein, weiter vorsichtig vorzugehen.“

Sie ist überzeugt: „Verordnung und Beschlüsse hin oder her - insbesondere an Weihnachten wird es viele Begegnungen von Menschen geben. Das müssen wir berücksichtigen.“ Mehr Begegnungen bedeuten ihren Worten zufolge auch mehr mögliche Infektionen. „Deshalb müssen wir jetzt auch schon auf den Januar blicken, um dann auch mit womöglich leicht steigenden Zahlen umgehen zu können, ohne in Hektik zu verfallen.“

Die Zahl der in Hamburg bestätigten Corona-Neuinfektionen war am Mittwoch um 246 gestiegen. Das waren 178 Fälle weniger als am Vortag und 150 Fälle weniger als am Mittwoch vergangener Woche.

Corona-Massentest an weiterer Schule in Hamburg

Nach dem Corona-Massentest an der Ida-Ehre-Schule werden nun auch an der Schule auf der Veddel am Slomanstieg mehrere Hundert Schüler und Lehrer getestet. Hintergrund seien mehrere bestätigte Infektionen in allen Klassenstufen, erklärte die Schulbehörde am Mittwoch. Zuerst hatte die „Hamburger Morgenpost“ berichtet.

Die Schulleitung hatte die Schulbehörde darüber informiert, dass es nach den Herbstferien immer wieder bestätigte Fälle gegeben habe. Einen Ausbruch gab es demnach jedoch nicht. Insgesamt wurden 564 Personen für eine Reihentestung angemeldet, mit einem Ergebnis sei frühestens Ende der Woche zu rechnen.

Vorsorglich seien mehrere Klassen in den Distanzunterricht geschickt worden. Anders als bei der Ida-Ehre-Schule soll der Präsenzunterricht in den übrigen Klassen auch während der Wartezeit auf die Testergebnisse zunächst beibehalten werden.

Hamburger UKE-Virologin Marylyn Addo ist "Medizinerin des Jahres"

Die Virologin Marylyn Addo vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) hat die Auszeichnung Medizinerin des Jahres 2020 erhalten. Die Leiterin der Sektion Infektiologie, die aus Nordrhein-Westfalen stammt, erhalte den undotierten German Medical Award für ihre Arbeit an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen das Coronavirus, teilte der German Medical Club am Mittwoch mit.

Er verleiht den Preis eigenen Angaben zufolge jährlich in unterschiedlichen Kategorien an Kliniken, Ärzte, Praxen, Forscher und Unternehmen, die sich in besonderer Weise verdient gedient gemacht haben. Statt der geplanten Abendgala in Düsseldorf gab es am Dienstagabend wegen der Corona-Pandemie lediglich eine Online-Veranstaltung.

Corona-Test zum Gurgeln: Neue Teststelle an der Reeperbahn

Gurgeln, um Corona zu erkennen? Axel Strehlitz, Hamburger Unternehmer und Macher der Panik City, will auf dem Spielbudenplatz an der Reeperbahn eine besondere Teststelle eröffnen. Dort sollen die Proben für den regulären PCR-Test nicht per Rachenabstrich genommen werden, sondern durch eine ausgespuckte Flüssigkeit.

Wie der NDR berichtet, soll die Testperson eine Kochsalzlösung eine Minute lang gurgeln und die Flüssigkeit in einen Becher spucken. Das Robert-Koch-Institut weist jedoch daraufhin, dass es nur wenige Erkenntnisse darüber gibt, wie zuverlässig das Verfahren ist.

Strehlitz bietet den Test zu einem vergleichsweise günstigen Preis von 25 Euro an – möglich dadurch, dass verschiedene Proben im Labor zusammen untersucht werden. Erst bei einem positiven Befund werden die Proben sondiert, um die entsprechende Testperson zu identifizieren. Das Ergebnis bekommt die Person dann per App aufs Handy, wie Strehlitz dem Abendblatt bereits Ende Oktober sagte. Die Sozialbehörde ist bislang zurückhaltend, was das Gurgel-Verfahren angeht.

Corona-Schnelltests in Heimen: Lösung gegen Personalmangel in Aussicht

Schnelltests gelten als wichtiger Baustein in der Strategie im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus. Vor allem Pflegeheime und Krankenhäuser wollen ihre Bewohner, Patienten und Mitarbeiter schützen. Das Problem: Es gibt viel zu wenig Personal für die notwendigen Abstriche aus dem Rachenraum. Denn diese dürfen nur examinierte medizinische Fachkräfte vornehmen. Doch jetzt zeichnet sich eine Lösung ab. Diese geht aus einem dem Abendblatt vorliegenden Schreiben hervor. Mehr lesen Sie im ausführlichen Artikel.

Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind

‣ Klinik-Monitor zur Corona-Krise: Wo noch Intensivbetten frei sind Wo noch Intensivbetten frei sind

Corona: Amtsärztin im Norden fordert Ausgangssperre in Deutschland

Die leitende Amtsärztin des Gesundheitsamts Neumünster, Alexandra Barth, hat striktere Corona-Einschränkungen gefordert. „Wenn die Einschränkungen lasch bleiben, werden wir auch in Schleswig-Holstein bald nicht mehr handlungsfähig sein“, sagte Barth am Mittwoch in einer Expertenanhörung des Landtags. Familienfeiern und religiöse Feste seien die Hotspots der Übertragung. In den Betrieben gebe es mittlerweile weniger Infektionen. „Die meisten Übertragungen sind im privaten Bereich.“

Barth warnte davor, sich angesichts im Vergleich zu anderen Bundesländern niedrigeren Infektionszahlen in Sicherheit zu wiegen. „Wenn wir in Deutschland einen Monat eine komplette Ausgangssperre haben, dann läuft sich die Epidemie tot.“ Dann könnten die Gesundheitsämter die Nachverfolgung noch auftretender Fälle gut bewältigen.

Barth lobte die Hygienekonzepte an den Schulen. Im Idealfall trügen Schüler immer eine Maske, es werde der Abstand eingehalten und regelmäßig gelüftet. Kinder seien „nicht die Superspreader“.

Corona: Polizei beendet Poolparty in Hamburg

In Hamburg-Lokstedt hat ein junger Mann entgegen der geltenden Corona-Verordnung eine Poolparty veranstaltet. Mit 13 Freunden feierte der 22-Jährige auf einem Wohngrundstück an der Platanenallee – bis die Polizei vor der Tür stand und die Feier beendete.

Hamburg: Corona-Zahlen steigen nur moderat – Inzidenz sinkt

Dämmt der Lockdown light die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Hamburg schon ein? Am Mittwoch hat die Gesundheitsbehörde 246 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Am Vortag waren 424 neue Fälle gemeldet worden. Auch der Blick auf die Vorwoche stimmt vorsichtig optimistisch: Am Mittwoch, 11. November, lag die Zahl der Neuinfektionen noch bei 398, bis heute ein Minus um 39 Prozent.

Damit sinkt auch der aktuelle Sieben-Tage-Wert deutlich von 156,4 auf 148,5 je 100.000 Einwohner. Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Hamburg damit 21.076 Menschen mit Sars-CoV-2 infiziert. Davon gelten nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts 12.000 Menschen wieder als genesen.

Mit Stand Dienstag wurden in Hamburger Krankenhäusern 311 an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt, fünf mehr als am Montag. Die Zahl der Patienten, die wegen der Schwere ihrer Erkrankung auf den Intensivstationen behandelt werden müssen, ist mit 82 etwas gesunken (Stand Montag: 85). Von ihnen kommen 63 aus Hamburg. Mit der Aktualisierung von Dienstagabend ist die Zahl der Corona-Toten in Hamburg nach Zählung des Instituts für Rechtsmedizin auf 281 gestiegen.

Corona-Lockdown: Europaweite Spendenkampagne für Musikclubs

Nicht nur in Hamburg und in Deutschland, in ganz Europas droht vielen Clubs und Musikveranstaltern das Aus – nicht erst seit der zweiten Corona-Welle. Gut, wenn da drei Global Player kooperieren: Am Dienstag starteten der Ticketmarktplatz TicketSwap, die Cosimo Foundation – beide mit Sitz in den Niederlanden – und die nach eigenen Angaben weltgrößte Spendenplattform GoFundMe eine europaweite Kampagne. Sie soll Orten helfen, die aufgrund der Covid-19-Regeln große Probleme haben.

„Seit März haben die Musikveranstalter daran gearbeitet, ihr Überleben zu sichern. Jetzt ist es Zeit, dass sich die Community zusammenschließt und sich gegenseitig hilft, indem sie spendet, was sie kann, um ihre lokalen Veranstaltungsorte zu retten“, sagte Chris Carey, Marketingchef bei TicketSwap. Obwohl Regierungen die Branche unterstützt haben, fallen Veranstaltungsorte und Beschäftigte meist durch die Maschen.

Die #LocalLegends-Kampagne animiert Einzelpersonen und lokale Unternehmen, 250 Veranstaltungsorten ihrer Region zu helfen. Interessierte können bei den GoFundMe-Kampagnen einen Betrag ihrer Wahl spenden – egal ob für Club, Konzerthalle, Jazzclub oder eine Arena. Außerdem können Kampagnen im Namen von Veranstaltungsorten in der lokalen Umgebung gestartet werden. Ziel ist, große und kleine Spielstätten zu erhalten und der Musik-Community etwas zurückzugeben.

Die Aktion erstreckt sich über 14 Länder: Deutschland, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Niederlande und Großbritannien. Es ist die erste europaweite Kampagne.

Infos und Spenden: gofundme.com/local-legends

Kirchengemeinde St. Andreas schafft Gedenkort für Covid-19-Verstorbene

19 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona hat der Senat der Hansestadt Hamburg am Dienstagabend nachgemeldet. Nach Untersuchung des Instituts für Rechtsmedizin sind damit seit Beginn der Pandemie 281 Menschen in der Stadt an einer Covid-19-Erkrankung gestorben. Die Meldungen der Todesfälle erfolgt laut Senat nicht tagesaktuell, sondern nach Eingang der Obduktionsberichte.

Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde St. Andreas in Harvestehude möchte Familien und Freundeskreisen die Möglichkeit zum öffentlichen Gedenken an Corona-Verstorbene geben. Die Offene Kapelle St. Andreas soll zum Gedenkort werden, Betroffene würden dabei individuell begleitet.

„Selbst in der Trauer müssen wir in der Pandemie andere Wege gehen“, sagt Pastor Dr. Kord Schoeler, „und die „Offene Kapelle bietet uns dazu eine Möglichkeit.“ Bei einer anderen Naturkatastrophe, bei der derart viele Menschen versterben, "hätten wir längst zentrale Gedenkveranstaltungen gehabt. Aber jetzt können wir ja nicht zusammenkommen. Trotzdem gehen uns die Toten alle an, und die Trauer bewegt uns. Das öffentlich zu teilen, könnte allen helfen.“

Pastor Schoeler (k.schoeler@standreas-hamburg.de, Tel 040 36111313) und Mitarbeiterinnen der Kirchengemeinde würden mit Angehörigen oder Freunden für einzelne Verstorbene eine Gedenkfeier an der Offenen Kapelle vorbereiten und sie mit ihnen gestalten – selbstverständlich Corona-gerecht.

294 neue Corona-Fälle in Schleswig-Holstein gemeldet

In Schleswig-Holstein sind nach Angaben der Landesregierung von Dienstagabend binnen eines Tages 294 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Das waren fast dreimal so viele wie am Vortag (100). Ähnlich hoch war die Zahl bereits am Freitag vergangener Woche. Neue Todesfälle wurden nicht gemeldet – ihre Zahl lag damit weiter bei 227.

Wie die Landesregierung weiter mitteilte, sind seit Beginn der Pandemie 11.912 Infektionen nachgewiesen worden. In den Krankenhäusern in Schleswig-Holstein behandelt wurden den Angaben zufolge aktuell 145 Covid-19-Patienten – am Montag waren es 148.

Linke bemängelt Umgang mit Corona in Frauenhäusern

Die Linksfraktion in der Bürgerschaft hat die Vorbereitungen auf mögliche Corona-Fälle in den Hamburger Frauenhäusern kritisiert. „Wir sind mitten in der zweiten Welle der Pandemie und es gibt keinen vernünftigen Plan für die Unterbringung von positiv getesteten Bewohnerinnen der Frauenhäuser oder dortige Verdachtsfälle“, sagte die Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir.

In seiner Antwort auf eine Kleine Anfrage Özdemirs hatte der Senat mitgeteilt, dass Frauen notfalls in den Quarantäneunterkünften der öffentlich-rechtlichen Unterbringung aufgenommen werden sollen. Voraussetzung sei jedoch, dass es dort freie Kapazitäten gibt, so der Senat. „Das kann nicht ernst gemeint sein“, sagte Özdemir. „Gerade erst wurde die Quarantäne-Einrichtung der öffentlich-rechtlichen Unterbringung in Rahlstedt aufgelöst, weil die Zustände dort unhaltbar waren.“

Nach Angaben des Senats steht die Sozialbehörde auch in Kontakt mit verschiedenen Hotelbetreibern. „Die Verhandlungen sind noch nicht abgeschlossen“, heißt es in der Antwort. „Der Senat hätte sich schon längst um eine Lösung für dieses absehbare Problem bemühen müssen“, bemängelte Özdemir.

In Hamburg wurde im Mai das sechste Frauenhaus eröffnet. Insgesamt werden laut Senatsantwort 196 Schutzplätze vorgehalten, zuzüglich 30 Plätzen im Frauenhaus des Diakonischen Werks. In diesem Jahr seien bis Ende September bereits 254 Frauen und 266 Kinder in den Einrichtungen untergekommen. Die durchschnittliche Verweildauer betrug demnach 167 Tage.

