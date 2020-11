Heim in Norderstedt wieder coronafrei

Norderstedt. Das Alten- und Pflegeheim "Steertpogghof" in Norderstedt, in dem seit Mitte Oktober 15 Bewohner nach einer Covid-19-Erkrankung gestorbenen sind, ist wieder coronafrei. Die letzten Testergebnisse von Freitag seien alle negativ gewesen, sagte Heimleiterin Kirsten Krause am Mittwoch. "Wir sind froh." Alle seien zusammengerückt. "Das ist ja auch nicht selbstverständlich." Die Heimbewohner dürften die Einrichtung nun wieder beispielsweise für Treffen mit Angehörigen verlassen oder sich mit diesen in einem Besucherraum treffen. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" berichtet.

Beim Gesundheitsamt des Kreises Segeberg wurde den Angaben zufolge ein Konzept für Schnelltestungen eingereicht. Demnach sollen unter anderem Angehörige, Mitarbeiter und Bewohner einmal die Woche getestet werden. Hinzu kämen Tests bei zusätzlichen Besuchen. Dies summiere sich leicht auf 1500 Tests im Monat - für Pflegeeinrichtungen nach Ansicht Krauses eigentlich schwer zu stemmen. Sie würde für die Tests daher gerne Hilfe etwa von externen Kräften beispielsweise des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung (MDK) in Anspruch nehmen können.

Bei dem Corona-Ausbruch Mitte Oktober hatten sich demnach 33 Bewohner und 17 Mitarbeiter des Pflegeheimes mit Sars-CoV-2 infiziert. 15 Bewohner starben nach einer Covid-19-Erkrankung.