Frachtschiff kollidiert in Büsum mit Fischkutter

Büsum. Während eines Auslaufmanövers ist in Büsum (Kreis Dithmarschen) ein Frachtschiff mit einem an der Pier liegenden Fischkutter kollidiert. Das Motorschiff "Wilson Avonmouth" sei am Dienstagnachmittag aus einem Hafenbecken herausgefahren, um im Anschluss den Bug in Richtung Schleuse zu drehen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei kollidierte das Schiff wegen des kräftigen Windes und eines offensichtlich fehlerhaft eingeleiteten Fahr- und Rudermanöver mit dem Heck des Fischereikutters "Boreas". Der Kutter bekam dabei Schäden im Bereich des Achterschiffes, am Frachtschiff entstanden Farbabriebschäden. Während des Anlegemanövers nach dem Unfall an ihren vorherigen Liegeplatz fiel zudem das Bugstrahlruder der "Wilson Avonmouth" aus. Beide Schiffe erhielten nach dem Zusammenstoß zunächst ein Weiterfahrverbot.