Lübeck. Wo früher T-Shirts und Hosen verkauft wurden, beherrschen seit einigen Wochen Melodien und Rhythmen die Szene. In der Corona-Pandemie nutzen die Klezmer-Band Vagabund und andere Ensembles der Musikhochschule Lübeck seit Beginn des Wintersemesters das leerstehende Gebäude als Probenraum. "Die Atmosphäre ist etwas gewöhnungsbedürftig", sagte Vagabund-Kontrabassistin Sophie Corves. "Aber wir sind so froh, wieder gemeinsam proben zu können. Da sieht man über vieles hinweg und die Akustik ist überraschen gut."

Das ehemalige Bekleidungsgeschäft steht seit Sommer 2019 leer. "Das wir diese Räumlichkeiten von der Wirtschaftsförderung Lübeck angeboten bekommen haben, war ein riesiger Glücksfall", sagte der Präsident der Musikhochschule, Rico Gubler. "Um den Lehrbetrieb trotz der strengen Kontaktbeschränkungen wieder hochfahren zu können, brauchten wir dringend große Räume, die wir hier anmieten konnten." Die rund 300 Quadratmeter werden täglich von den Chören und Orchestern der Hochschule genutzt. "Ensemblespiel gehört zum Studium und kann nur sehr begrenzt in den digitalen Raum verlegt werden", sagte Gubler.

Bei ihrer Probe in dem ehemaligen Ladenlokal sind die Musiker von Trennwänden aus Plexiglas umgeben. Die Bläser haben zusätzlich noch eine Abtrennung nach vorn. "Weil man die Mitspielenden nicht gut hört, trainieren wir dadurch auch andere Kontaktmöglichkeiten", sagte Klarinettistin Lina Gronemeyer. "Das ist eine gute Übung, die auch die Ausdrucksmöglichkeiten des Spiels verbessert."

Klezmer ist Volksmusik der mittel- und osteuropäischen Juden. "Sie wurde ursprünglich auf Hochzeiten und ähnlichen Festen gespielt und erlebte in den 1970er Jahren in den USA ihr Revival", erläuterte Bernd Ruf, Professor für Popularmusik an der Musikhochschule. Die Arbeit mit der Gruppe Vagabund, die seit Oktober 2019 zusammen spielt, sei eine wahre Freude, sagte er. "Sie verkörpert Energie nd Lebensfreude pur."

In einem Konzert im Livestream ist die Gruppe Vagabund am 29. November ab 19.20 Uhr zu hören. "Wir sind froh, endlich wieder zu acht auf der Bühne zu stehen und unsere Musik mit anderen Menschen teilen zu können", sagte Gronemeyer.