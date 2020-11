Kiel. Eine große politische Mehrheit in Schleswig-Holstein will Corona-Schutzmaßnahmen an das regionale Infektionsgeschehen knüpfen. Dies machten die Spitzen der Jamaika-Koalition am Dienstag ebenso deutlich wie die oppositionelle SPD. "Ich hoffe, dass die Ministerpräsident*innen sich bei der nächsten Sitzung auf einheitliche Regelungen anhand von Inzidenzwerten einigen", sagte Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben.

"Das heißt, wenn bestimmte Grenzwerte bei Fallzahlen, Intensivbetten und so weiter erreicht sind, dann gibt es bestimmte Beschränkungen; wenn die Grenzwerte in bestimmten Regionen nach unten gehen, dann wäre es dort beispielsweise möglich, die Restaurants zu öffnen oder ähnliches." Dadurch gäbe es einheitliche Regeln, die aber je nach Lage in den Regionen unterschiedliche Auswirkungen hätten.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte mit Blick auf die Koalition aus CDU, Grünen und FDP erklärt: "Wir legen alle gemeinsam Wert auf eine regionale Differenzierung". Er will bei der Bestimmung bleiben, dass sich maximal zehn Personen aus zwei Hausständen treffen dürfen. "Dieses Regelwerk werden wir in Schleswig-Holstein auch so behalten", sagte Günther in einer Videobotschaft, die am Dienstagabend verbreitet werden sollte. Es wäre aber nicht klug, die Regel so auszulegen, jeden Tag mit einem anderen Hausstand unterwegs zu sein. Der Bund hatte vorgeschlagen, im Kampf gegen die Corona-Pandemie Treffen im öffentlichen Raum auf einen Hausstand und einen weiteren mit maximal zwei Personen zu begrenzen.

Es sei richtig gewesen, in der Ministerpräsidenten-Konferenz mit Kanzlerin Angela Merkel am Montag noch keine weiteren Entscheidungen zu treffen, sagte Günther. "Wir wissen noch nicht genau, wie sich die letzten Maßnahmen wirklich ausgewirkt haben." Im Norden gingen die Infektionszahlen nach unten. "Das ist ein hoffnungsfrohes Signal. Aber wir müssen eben gucken, ob es wirklich stetig weiter runtergeht", so der Regierungschef.

Er erneuerte seinen Appell, gerade in diesen Tagen Abstand zu halten, Masken zu tragen und möglichst wenig Menschen zu treffen. "Wenn wir all das beherzigen, dann wird auch wieder mehr möglich werden."

Mit Stand Montagabend wurden im Land binnen eines Tages 100 neue Corona-Fälle gemeldet - die niedrigste Zahl seit Wochen. Zuletzt waren es am 19. Oktober weniger Fälle (88). Am Montag vergangener Woche waren es 215.

Auch SPD-Fraktionschef Ralf Stegner befürwortete regionale Differenzierungen. "Wichtig bleibt, dass Einheitlichkeit nicht bedeutet, dass überall gleiche Maßnahmen ergriffen werden, sondern dass der Maßstab bundeseinheitlich angewandt wird", sagte er. "Das heißt, dass bei gleichen Inzidenzwerten gleiche Maßnahmen erfolgen."

Für CDU-Fraktionschef Tobias Koch wäre eine Verschärfung im Norden angesichts der Infektionszahlen unangemessen. "Eine Ausrichtung am regionalen Infektionsgeschehen muss deshalb zuallererst bedeuten, dass für Hotspots mit Inzidenzwerten größer 150 oder 200 bundesweit einheitliche Maßnahmen vereinbart werden." Diese müssten überall dort verbindlich umgesetzt werden, wo diese Inzidenzwerte pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen überschritten werden. Ob Lockerungen möglich sein könnten, sei im Einzelfall zu klären.

Auf Kritik daran, dass am Montag noch keine Entscheidungen fielen, sagte Günther, Ländern mit deutlich höheren Inzidenzwerten als in Schleswig-Holstein stehe es frei, für sich über weitere Einschränkungen zu entscheiden. Schleswig-Holstein habe sich immer dafür eingesetzt, eigene Regeln in den Ländern zu ermöglichen. Er sei froh, dass das Regelwerk dies erlaube.

Auch FDP-Fraktionschef Christopher Vogt verlangte Maßnahmen, die zielgenau zum regionalen Infektionsgeschehen passen. Nur dann könnten sie verhältnismäßig und akzeptabel sein. "Wenn in Bayern das mit Abstand höchste Infektionsgeschehen herrscht, müssen dort auch die härtesten Maßnahmen ergriffen werden." Dass jede Familie über den Winter nur einen anderen Hausstand trifft, sei völlig unrealistisch.

Die Bundesregierung hatte verbindliche drastische Beschränkungen von Kontakten vorgeschlagen. Am Ende blieb es am Montag vorerst bei Appellen, Kontakte auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. Entscheidungen sollen am Mittwoch nächster Woche fallen.

"Uns Grünen ist es besonders wichtig, dass Schulen und Kitas offen bleiben", sagte Fraktionschefin von Kalben. "Der Präsenzunterricht ist auch eine Frage der Bildungsgerechtigkeit." Jugendliche und Kinder hätten schon im Frühling viel verloren. Das solle sich nicht wiederholen.