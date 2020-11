Landesregierung will Sprachenvielfalt stärken

Kiel. Schleswig-Holsteins Landesregierung will die besondere sprachliche Vielfalt des Landes stärker in der Öffentlichkeit herausstellen. Das ist ein Ziel eines sogenannten Handlungsplans Sprachenpolitik, den das Kabinett am Dienstag verabschiedet hat. "Die Schwerpunkte Bildung, Medien und Mehrwert verlagern den ausschließlichen Fokus vom Spracherwerb jetzt auch auf Bereiche der Außenwirkung und Sichtbarkeit der Sprachen"", erklärte dazu Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). "Dänisch, Friesisch und Romanes sowie die Regionalsprache Niederdeutsch gehören zu Schleswig-Holstein und machen unser Land so besonders." Diese Vielfalt wolle die Regierung weiterhin schützen und stärken.

Unter anderem ist vorgesehen, ein Modellschulprojekt für Dänisch und Friesisch an deutschen Schulen zu starten. Ein bestehendes Modellschulprojekt Niederdeutsch soll gestärkt werden. Das Lehramtsstudium in Niederdeutsch und Friesisch soll attraktiver werden, um einem Mangel an Lehrkräften entgegenzuwirken. Dazu kommen Maßnahmen zur Förderung der Medienpräsenz von Regional- und Minderheitensprachen.