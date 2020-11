19-Jährige in Hamburg-St. Georg mit Messer verletzt

Hamburg. Ein unbekannter Mann hat am Montagabend eine 19-Jährige in Hamburg-St. Georg überfallen und mit einem Messer verletzt. Anschließend flüchtete der Täter, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die junge Frau soll das Krankenhaus St. Georg verlassen haben, als plötzlich ein mit einem Messer bewaffneter Mann vor ihr stand und die Herausgabe ihres Handys verlangte. Als sie sich weigerte, verletzte der Täter die Frau mit dem Messer und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung. Die im Bauchbereich verletzte Frau wurde umgehend im Krankenhaus behandelt.