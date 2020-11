Neuer Termin für Towers-Spiel gegen Gießen

Hamburg. Das ausgefallene Heimspiel der Hamburg Towers gegen die Gießen 46ers in der Basketball-Bundesliga wird am 10. Dezember (19.00 Uhr) nachgeholt. Das gaben die Hanseaten am Montag bekannt. Ursprünglich hatte die Partie am vergangenen Sonntag stattfinden sollen. Wegen positiver Corona-Fälle hatten die Hessen eine Spielverlegung beantragt.

Ihr erstes Heimspiel eine Woche zuvor hatte die Mannschaft von Trainer Pedro Calles mit 78:75 gegen Brose Bamberg gewonnen. Es war der erste Heimerfolg der Towers in der Bundesliga überhaupt.