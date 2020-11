Latif: Wirtschaft nach der Corona-Krise nachhaltig umbauen

Kiel. Der Kieler Klima- und Meeresforscher Mojib Latif hat gefordert, die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie nachhaltig umzubauen. "Wir müssen abwarten, wie sich die Corona-Krise weiterentwickelt. Aber es zeigt sich schon jetzt, dass sie auch eine Riesenchance sein kann", sagte Latif in einem Interview des "Flensburger Tageblatts" (Dienstag). "Denn wir können endlich das in Angriff nehmen, was wir schon vor Corona viel stärker hätten machen müssen: Unsere Wirtschaft so umbauen, dass sie nachhaltig und umweltschonend ist."

Nach Ansicht Latifs könnten mit den Milliardenhilfen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: "Wir geben der Wirtschaft Aufbauhilfen und verbinden das mit dem Klimaschutz." So eine Chance habe es lange nicht gegeben, und werde es so schnell nicht wiedergeben. "Denn so wie wir das Wirtschaftssystem jetzt gestalten, so wird es viele Jahre zementiert bleiben."