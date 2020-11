Hansemuseum plant Ausstellung zur Hansegeschichte aus Lego

Lübeck. Das Europäische Hansemuseum Lübeck plant eine Wanderausstellung zur Geschichte der Hanse aus Lego-Steinen. Mit sechs verschiedenen Dioramen und Großmodellen werden Modellbauer Szenen des Wirtschaftslebens des Mittelalters im Hanseraum darstellen. Die Ausstellung richte sich besonders an Besucher mit Kindern. Sie ermögliche einen farbenfrohen und unterhaltsamen Zugang zur Geschichte des Städtebundes, dem in seiner Blütezeit um das Jahr 1400 nahezu 200 See- und Binnenstädte angehörten, teilte das Museum am Montag mit. Die Eröffnung der Ausstellung "Hanse steinreich - eine Lego-Zeitreise" ist nach Angaben des Museums für den 29. Mai 2021 geplant. Präsentationen in anderen europäischen Städten sind vorgesehen.