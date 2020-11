Thalia in der Gaußstraße wird modernisiert

Hamburg. Das Thalia in der Gaußstraße soll für 1,95 Millionen Euro saniert werden. Das sieht ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen vor, der am 25. November die Bürgerschaft erreicht, teilten die Regierungsfraktionen am Montag mit. Mit den Mitteln aus dem Sanierungsfonds Hamburg 2020 soll der professionelle Betrieb der Spielstätte in Hamburg-Altona weiter gewährleistet werden.

"Das Thalia Theater bildet mit seinem zweiten Standort an der Gaußstraße ein kulturelles Zentrum in Ottensen", sagte René Gögge (Grüne). Allerdings sei die Ausstattung in die Jahre gekommen und es bestehe dringender Handlungsbedarf. Mit dem Geld sollen unter anderem Bühnentechnik, Brandschutztüren, Belüftung, Technik und Sanitäranlagen modernisiert werden.

Seit 1977 ist in dem ehemaligen Industriehof das Probenzentrum des Thalia Theaters mit vier Probebühnen, dem Kostümfundus und den Werkstätten untergebracht. Darüber hinaus betreibt das Theater drei Spielstätten: das Studio, die Garage und den Ballsaal. In der vergangenen Spielzeit besuchten rund 41 000 Zuschauer mehr als 300 Vorstellungen bei einer Auslastung von 85 Prozent.