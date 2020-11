Kaum Maskenverweigerer an den Schulen im Norden

Kiel. Die Maskenpflicht an Schleswig-Holsteins Schulen wird von 99,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler eingehalten. "Eine aktuelle Abfrage an unseren Schulen hat ergeben, dass landesweit nur etwa 1400 Schülerinnen und Schüler keine Maske tragen", teilte Bildungsministerin Karin Prien am Sonntag mit. Davon könne nur knapp ein Viertel keine medizinischen Gründe glaubhaft machen. "Die sogenannten "Maskengegner" sind kein weit verbreitetes Problem", sagte die CDU-Politikerin.

Am Freitag hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig-Holstein die seit zwei Wochen geltende Regelung bestätigt. Demnach muss auch in den Grundschulen während des Unterrichts ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden, wenn die 7-Tages-Inzidenz in dem Landkreis über 50 liegt. "Die Pandemiebekämpfung ist eine gemeinsame Aufgabe der gesamten Gesellschaft", betonte Prien. "Schule und Elternhäuser müssen Hand in Hand arbeiten."