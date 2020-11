Corona-Stress im Gesundheitsamt: Weniger Zeit für anderes

Kiel/Lübeck. Kontakte nachverfolgen, Abstriche nehmen, Quarantäne überwachen: Die Gesundheitsämter im Norden haben in der Corona-Pandemie alle Hände voll zu tun und arbeiten über ihre Kapazitätsgrenzen hinaus. Folgen hat dies auf andere Aufgaben der Ämter - etwa die Schuleingangsuntersuchungen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Gesundheitsämtern in Schleswig-Holstein ergab. In vielen Kreisen und Städten werden priorisiert Kinder begutachtet, bei denen ein Förderbedarf wahrscheinlich erscheint. Es sollen aber so viele kommende Erstklässler wie möglich untersucht werden.

Denn die Schuleingangsuntersuchung bringt nicht nur Erkenntnisse über die Gesundheit des einzelnen Kindes, wie etwa eine Sprecherin des Kreises Segeberg erklärte. Sie spiele beispielsweise bei der kindgemäßen Gestaltung des schulischen Arbeitsplatzes oder der Unfallprävention eine Rolle. Erkenntnisse aus der Untersuchung werden auch für die kommunale Gesundheitsplanung genutzt.