Land startet Videoreihe für Zusammenhalt in der Krise

Kiel. Eine Aktion in den sozialen Medien soll den Zusammenhalt in der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein stärken. Unter dem Motto "#DerSchlüsselSindWir" teilen mehrere Prominente, etwa aus Fernsehen und Sport, in Videos ihre Sicht auf die Corona-Lage, wie die Staatskanzlei am Samstag mitteilte.

"Jeder von uns trägt Verantwortung. Ob wir wollen oder nicht", appelliert beispielsweise TV-Meteorologe Meeno Schrader in seinem Beitrag an die Schleswig-Holsteiner. "Verantwortung übernehmen heißt alles zu tun, damit dieses verdammte Virus in seine Schranken verwiesen wird", sagt er.

"Das Ziel ist es, so bald wie möglich zum Alltag zurückzukehren und dass wir uns gemeinsam in den Hallen wieder auf tolle Spiele und tolle Siege freuen können", so Handballprofi Johannes Golla von der SG Flensburg-Handewitt in seinem Video.

Unter anderem Radiomoderatorin Mandy Schmidt, Windsurfer Nico Prien und Unternehmer Jürgen Gosch haben für die Videoreihe zur Kamera gegriffen. Die Videos sind im November täglich auf der Facebookseite sowie Website des Landes zu sehen.

"Wir Schleswig-Holsteiner stehen füreinander ein, das zeigt diese Aktion. Nur wenn wir alle mitmachen, können wir diese große gesellschaftliche Herausforderung bewältigen. Mein ganz herzlicher Dank gilt allen Menschen im Land, die Verantwortung zeigen und sich an die Regeln halten", sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).