Daniel Alter ist neuer Liberaler Landesrabbiner in Hamburg

Hamburg. Die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg hat Daniel Alter zu ihrem neuen Gemeinde- und Landesrabbiner ernannt. Er übernehme die Stelle des im September ausgeschiedenen Moshe Navon, teilte eine Sprecherin der Gemeinde am Freitag mit. Alter wurde 1959 in Frankfurt geboren und war bereits Rabbiner in Delmenhorst, Oldenburg, Unna (NRW) und Warschau. Im Jahr 2012 war er in Berlin auf offener Straße angegriffen und geschlagen worden. Wenige Monate später bekam er den Medienpreis Bambi verliehen.

"Landesrabbiner Daniel Alter möchte die Liberale Jüdische Gemeinde Hamburg mit der jüdischen Welt verbinden, um den Wiederaufbau des in Hamburg begründeten liberalen Judentums zu fördern", hieß es in der Mitteilung. Die Liberale Gemeinde wolle aber keine Konkurrenz zur orthodox geprägten Jüdischen Gemeinde Hamburg sein.

Die Liberale Jüdische Gemeinde hat nach eigenen Angaben über 300 Mitglieder. Sie wurde 2004 gegründet und versteht sich als Nachfolgerin des Israelitischen Tempelvereins von 1817. Die Jüdische Gemeinde in Hamburg mit ihrem Landesrabbiner Shlomo Bistritzky hat nach Angaben der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland rund 2400 Mitglieder.