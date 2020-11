Tschentscher: Bei Corona-Zahlen Plateau erreicht

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) erwartet nicht, dass die Corona-Zahlen in naher Zukunft weiter deutlich steigen. "Wir haben derzeit die begründete Hoffnung, dass wir auf einem Plateau sind (...), aber eben noch nicht auf sicherem Terrain", sagte er am Freitag nach Beratungen mit Spitzenmedizinern und Virologen im Rathaus. Die Maßnahmen des "Wellenbrecher-Lockdowns" zeigten jedenfalls Wirkung. "Ob es sich wirklich verstetigt, wird man in den nächsten Tagen sehen."

Zu möglichen weiteren Einschränkungen wollte sich Tschentscher vor den Beratungen der Länderregierungschefs mit der Kanzlerin am kommenden Montag nicht äußern. Es müsse aber um die Frage gehen: "Wie können wir Maßnahmen nicht verschärfen, aber schärfen?" Für das Weihnachtsgeschäft "freue ich mich auf ein weihnachtliches Bild in der Innenstadt", sagte der Bürgermeister. "Ich gehe aus heutiger Sicht nicht davon aus, dass wir weitere Einschränkungen für den Einzelhandel beschließen müssen." Viel mehr Sorgen mache er sich aber um die Gastronomie und die Veranstaltungswirtschaft.