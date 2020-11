Kerstan: Bund muss Initiativen zur CO2-Reduktion starten

Hamburg. Nach der einstimmigen Forderung der Umweltministerkonferenz nach einer Verschärfung des EU-Klimaziels von 40 auf 60 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 sieht Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan nun die Bundesregierung in der Pflicht. "Jetzt ist die Bundesregierung aufgefordert, in diesem Sinne Initiativen und Beschlüsse anzuschieben - sowohl national als auch auf EU-Ebene", erklärte der Grünen-Politiker am Freitag in der Hansestadt. Die Klimakrise mache keine Pause - auch wenn sich die Augen der Öffentlichkeit gerade vor allem auf die Corona-Pandemie richteten.

"Es bleibt nicht mehr viel Zeit, die Klimakrise zu begrenzen, daher müssen wir die Anstrengungen jetzt verstärken", betonte Kerstan. Die Ministerinnen und Minister unterstützten mit ihrem Beschluss ausdrücklich den Vorschlag des Europaparlaments. Er sei ein starkes Signal an die deutsche Ratspräsidentschaft in der EU. "Mit diesem klaren Ziel bleibt es möglich, die Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen in Europa einzuhalten."