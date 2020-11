Derby zwischen St. Pauli und Holstein Kiel am 9. Januar

Hamburg. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Partien der 2. Bundesliga für die Spieltage 13 bis 15 zeitgenau angesetzt. Wie die DFL am Freitag mitteilte, findet das Derby zwischen dem FC St. Pauli und Holstein Kiel am 9. Januar statt. Am 15. Spieltag spielt zudem der Hamburger SV ebenfalls am 9. Januar beim 1. FC Nürnberg.

Am 13. Spieltag empfängt St. Pauli die Fortuna aus Düsseldorf, Holstein Kiel spielt beim SV Sandhausen (beide Partien am 20. Dezember). Der HSV bestreitet sein Auswärtsspiel beim Karlsruher SC am 21. Dezember. Das Heimspiel des HSV am 14. Spieltag gegen den SSV Jahn Regensburg findet am 3. Januar statt. Zeitgleich spielen Holstein Kiel gegen den VfL Osnabrück und St. Pauli bei der SpVgg Greuther Fürth.