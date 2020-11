Eilantrag: AfD will Auflagen für Landesparteitag kippen

Kiel. Mit einem Eilantrag vor dem schleswig-holsteinischen Verwaltungsgericht will die AfD Auflagen der Stadt Neumünster für die Abhaltung ihres am 21. November geplanten Landesparteitages kippen. Über den Eilantrag werde voraussichtlich bis Mitte nächster Woche entschieden, sagte ein Gerichtssprecher am Freitag in Schleswig.

Die Stadt hat den Landesparteitag am 21. November in den Holstenhallen wegen der Corona-Lage nur mit maximal 100 Teilnehmern zugelassen, wie ein Stadtsprecher erläuterte. Dagegen sei am 22. November der Landesparteitag ohne Teilnehmerbeschränkung erlaubt, weil an dem Tag die AfD ihre Bundestagskandidaten für die Bundestagswahl im Herbst wählen wolle und insofern Fristen zu beachten seien.

Am Samstag stehe dagegen nur die Wahl der Landesspitze auf dem Programm - diese Position sei seit über einem Jahr vakant. Die AfD hätte also schon vor der Corona-Pandemie wählen können. Seit dem Parteiausschluss der AfD-Landesvorsitzenden Doris von Sayn-Wittgenstein im August 2019 wegen rechtsextremistischer Kontakte war diese Position nicht neu besetzt worden.

Laut Satzung kann bei der AfD jedes Parteimitglied zum Parteitag kommen und es ist stimmberechtigt. Die AfD hat nach eigenen Angaben in Schleswig-Holstein knapp 1000 Mitglieder. Erfahrungsgemäß kommen etwa 200 Mitglieder zu AfD-Landesparteitagen in Schleswig-Holstein.

Der kommissarische AfD-Landesvorsitzende Joachim Schneider kritisierte am Freitag die Argumentation der Stadt Neumünster als nicht plausibel.