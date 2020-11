DFB-Pokal: Holstein Kiel gegen Bayern München am 13. Januar

Kiel. Holstein Kiel kann Rekordmeister Bayern München im DFB-Pokal erst am 13. Januar (20.45 Uhr) empfangen. Der Titelverteidiger aus München hatte den Deutschen Fußball-Bund (DFB) und den Kieler Zweitligisten "aufgrund der enormen Anzahl der Spiele bis Weihnachten per Antrag um eine Verlegung gebeten". Dies teilten beide Vereine am Freitag mit. Die KSV Holstein hat dem Antrag zugestimmt. So soll den Bayern-Profis, die Belastungen in Bundesliga, Champions League und Nationalmannschaft schultern müssen, eine längere Regenerationszeit ermöglicht werden. Ursprünglich war die Partie im Kieler Holstein-Stadion für den 23. Dezember angesetzt gewesen.