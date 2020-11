BSV-Spielmacherin Müller-Korn erleidet Meniskusverletzung

Hamburg. Handball-Bundesligist Buxtehuder SV muss vorerst ohne Caroline Müller-Korn auskommen. Die Spielmacherin hat sich in der Partie bei der HSG Blomberg-Lippe am Mittwoch einen Meniskuseinriss zugezogen, teilte der Club am Freitag nach einer MRT-Untersuchung mit. Auch Kreisläuferin Lynn Schneider muss vorläufig mit dem Training aussetzen. Sie hatte in Blomberg eine Gehirnerschütterung erlitten.

Müller-Korn soll in der kommenden Woche operiert werden. Muss der Meniskus genäht werden, wird die 27-Jährige drei bis vier Monate pausieren müssen. "Mir war sofort klar, dass da was kaputt ist", sagte Müller-Korn rückblickend, betonte aber auch: "Es hilft nicht, groß zu jammern. Ich freue mich auf die OP, denn danach geht es nur nach vorne."

Trainer Dirk Leun verweist auf einen breiten Kader, "um die Verletzung zu kompensieren". Zudem steht für den BSV nur noch das Heimspiel gegen Mainz 05 am 21. November an, bevor es in die mehrwöchige EM-Pause geht.