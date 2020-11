Hamburg. Der Anteil der Diabetiker in Hamburg ist zwischen den Jahren 2014 und 2019 um mehr als zehn Prozent gestiegen. Das geht aus dem zum Weltdiabetestag am 14. November erstellten sogenannten Diabetes-Atlas der Barmer-Krankenkasse hervor. Im bundesweiten Vergleich ist der Zuwachs nur im Saarland noch etwas höher (10,9 Prozent). Der Anstieg von 10,4 Prozent in der Hansestadt lässt sich der Untersuchung zufolge nur zu zwölf Prozent auf den demografischen Wandel zurückführen.

Im Jahr 2019 diagnostizierten die Ärzte bei 8,4 Prozent der Hamburger die Zuckerkrankheit, also bei rund 160 000 Menschen. Laut Barmer leiden in ganz Deutschland immer mehr Menschen unter Diabetes Typ 1 und 2. Während 2014 rund 6,89 Millionen Menschen, also 8,48 Prozent der Bevölkerung, die Zuckerkrankheit hatten, waren es den Angaben zufolge im vergangenen Jahr bereits 7,66 Millionen Betroffene.

"Die deutliche Steigerung der Diabeteserkrankten ist alarmierend", sagte der Vorstandsvorsitzende der Barmer, Prof. Christoph Straub. Dabei gebe es mit gesunder und ausgewogener Ernährung eine einfache und wirksame Möglichkeit, vor allem dem Diabetes Typ 2 vorzubeugen.

Der Diabetes-Atlas der Barmer beruht auf den Abrechnungsdaten von rund neun Millionen Versicherten dieser Krankenkasse. Die Daten wurden standardisiert und auf die Gesamtbevölkerung in Deutschland hochgerechnet.